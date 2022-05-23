Berna Gözbaşı: 'Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istediklerini söyleyerek, Final maçının sonucuna göre transfer çalışmalarımız şekillenecek dedi.

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  • 23.05.2022 18:13
  • Güncelleme: 23.05.2022 18:38
Berna Gözbaşı: 'Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası’nı kazanmayı çok istediklerini söyleyerek, "Final maçının sonucuna göre transfer çalışmalarımız şekillenecek" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kentte bulunan bir vakıf üniversitesinde öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gözbaşı, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası’nın final maçında İstanbul’da Sivasspor ile karşılaşacakları müsabakayı değerlendirerek, "Futbol sahada oynanıyor. Yarı finalin ilk maçında 1-0 yenildiğimiz Trabzonspor’dan ikinci maçta da 30. saniyede 1 gol daha yiyerek 2-0 geriye düştük. Burada ümitlerin tükenmesi lazım ama biz camia olarak kenetlenmiştik. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız 2-0 geriye düşmemize rağmen umutlarını kaybetmedi. Tüm Türkiye’nin keyifle izlediği bir maçın sonunda da finale yükseldik. Perşembe günü oynanacak final maçına da yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inanmış durumdayız. Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Bu şehrin buna ihtiyacı var. İnsanlar kutlama yapmayı sevinç yaşamayı çok özlediler. Şehrimize bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Trabzon maçından sonra ’Beşiktaş’ı yendik, Fenerbahçe’yi yendik, şampiyon olan Trabzonspor’u da yendik. Verin bizi kupamızı’ demek istedim ama finaldeki rakibimiz Sivasspor’a ayıp olurdu. 2 komşu Anadolu şehrinin takımlarının Türkiye Kupası finalinde oynaması benim için çok anlamlı. Son 22 yılda 4 büyük takım sadece 3 kez finale çıkamamış. Bunlardan birisi de Kayserispor’un kupayı aldığı 2008 yılı. Yine 4 büyük takımın olmadığı finalin tarafı olmaktan gurur duyuyoruz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz ancak kim kazanırsa kazansın kazanan Anadolu futbolu olacak. Anadolu takımlarının da varlığını gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Final maçının sonucuna göre transfer çalışmalarımız şekillenecek"

Bir öğrencinin transfer sorusunu cevaplandıran Berna Gözbaşı, "Final maçından önce transfer konuşmadık. Çünkü kupayı alırsak Avrupa yolu açılıyor. Final maçının sonucuna göre transfer çalışmalarımız şekillenecek" derken, UEFA lisansı ile ilgili sorulan bir soruya da, "Onun daha süresi var. Kupayı aldığımız zaman halledeceğiz" yanıtını verdi.

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İHA

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