Kayseri'deki 'faul' cinayetinde ağabey ve kardeşi adliyede

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs ile kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi adliyeye sevk edildi.

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  • 23.05.2022 18:01
  • Güncelleme: 23.05.2022 18:40
Kayseri'deki 'faul' cinayetinde ağabey ve kardeşi adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs ile kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak’ta halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.’nin ikametine gelen O.Ç., E.K.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.’yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ağabey ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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