Benzine zam kesinleşti

EPGİS tarafından, zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada; “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı… 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 46 kuruş/lt. pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt ürünlerinden motorine de dün geceden geçerli olacak şekilde 52 kuruş zam yapılmıştı.