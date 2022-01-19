Benzine zam kesinleşti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından, akaryakıt ürünlerinden benzine zam uygulanacağı duyuruldu. 

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  • 19.01.2022 20:45
  • Güncelleme: 19.01.2022 20:45
Benzine zam kesinleşti

EPGİS tarafından, zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada; “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı… 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 46 kuruş/lt. pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi. 

Akaryakıt ürünlerinden motorine de dün geceden geçerli olacak şekilde 52 kuruş zam yapılmıştı.

BGC

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