Benzine zam kesinleşti
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından, akaryakıt ürünlerinden benzine zam uygulanacağı duyuruldu.
- 19.01.2022 20:45
- Güncelleme: 19.01.2022 20:45
EPGİS tarafından, zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada; “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı… 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 46 kuruş/lt. pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.
Akaryakıt ürünlerinden motorine de dün geceden geçerli olacak şekilde 52 kuruş zam yapılmıştı.
BGC
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