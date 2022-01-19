Aktif İşgücü Programları İşbirliği Protokolü imzalandı

Erciyes Anadolu Holding’te gerçekleşen imza törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin katıldı.

‘İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İŞSİZLERİN BECERİ EDİNMELERİ SAĞLANMAKTADIR’

Meslek edindirme kurslarının amacını anlatan İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, “İş arayan ve işvereni doğru eşleştirmeyle buluşturan kurumumuzun asli görevlerinden birisi de iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanın iş verene sunulmasıdır. Bu noktada aktif iş gücü hizmetlerimizden iş başı eğitim programı ve istihdam garantili meslek eğitim kurslarımız devreye girmektedir. İş başı eğitim programı ile işsizlerin iş yerlerinde mesleki deneyim ve beceri edinmeleri sağlanmakta, bu süreçte de iş verene katılımcıyı gözlemleme ve işin başında eğitme fırsatı verilmektedir. Kurs süresince katılımcıların asgari ücret düzeyinde maaşları, İŞKUR tarafından ödenip, genel sağlık sigortası, iş kazası, meslek hastalığı, sigorta primi tarafımızca yatırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11’

İşsiz kişilerin iş gücüne katılacağını belirten Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, “Böyle bir imza protokolünün bizlerin holdinginde yapılmasında oldukça mutluyum. Eğer bir başarı varsa bugün bu odada planlar ve bugün odada olmayan on bin mesai arkadaşımız. Böyle bir imza töreninde yeni, işsiz olan arkadaşları iş gücüne katacak olan bir projede olmaktan son derece mutluyuz. Ben toplantılarda işsizliğin büyük bir problem olduğunu söylüyorum. 80 milyon nüfusumuz var. 33.5 milyon insanımız çalışabilir durumda. Bugün ülkemizde işsizlik yüzde 11 ve bu duruma, duygu yüklediğinizde, bir baba eşine, çocuğuna harçlık veremiyorsa, işte o zaman bir problem başlıyor. Bu kişi üniversiteden mezun biriyse ve sevdiğine kavuşamıyorsa, aile o kişiye yemeyip yedirdiyse ve o evlat evde oturuyorsa çocuğun üzerindeki manevi baskıyı düşünün. Bu işsizliği bertaraf etmek zorundayız. Kayseri’de her kim, hangi sektörde olursa olsun, biz Kayseri’de istihdam oluşturacağız diyorsak ve Erciyes Anadolu Holding’in imkanlarını kullanacağız diyorsa hepimiz bu imkanları açmaya hazırız” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE EN AZ 5 BİN KADRO BOŞ’

İşveren ve işçi arasında bir köprü olduklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Böylesine anlamlı ve önemli bir çalışmada bulunmaktan onur duyuyoruz. Bizlerin en çok karşılaştığı süreç, evine ekmek götürmek isteyen kardeşlerimizin bizlere gelerek iş konusunda yardımcı olmalarını istekleri. Bizler gerekli çalışmaları yaparak özen göstermeye çalışıyoruz. Şu an Kayseri’de en az 5 bin kadro boş. Geçenlerde İsviçre büyükelçisi geldi. Bu konuyu konuştuğumuzda onların ülkesinde özel sektörün tercih edildiğini söyledi. Bizde ise tam tersi. İnsanlar belediyede iş bulmak istiyor. OSB deki tüm kurum ve kuruluşlarımız kurumsallaşmayı tamamlamış. Personellerinin ücretini ödüyor. Bunu yıkmamız, kırmamız gerekiyor. Kimse kimsenin emeğinin karşılığını boşa çıkartamaz. Üniversitelerimizi bitirmiş ya da vasıfsız işçilerimize sesleniyorum; yönlendirilen yere gidin. Becerilerinizde söz eden. Onlar ve kuruluşlar sizi bağrına basacak. Kayseri, 189 ülkeye ihracat yapan, 3.5 milyar dolarlık ihracat yapan bir şehir. Sayın cumhurbaşkanımızın ön görüşüyle, yatırımı ve üretimi önemsemeliyiz. Şehrin tüm siyasileri bizleri destekliyor. Şehrimize en önemli kazanımlarından biri olan yatırımların 2022’de hayata geçirileceğini söylüyorum. Kayserimiz markalar şehri olarak anılıyor. Bu şehirdeki markaları daha yukarı çıkartmak için çabalıyoruz. Böyle bir şehrin hizmetkarı olmaktan onu duyuyorum. İşverenlerimiz ile iş arayanlarımızın arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bizlerde belediye olarak çalışıyoruz. KAYMEK kariyer merkezi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir ay içerisinde mobil olarak bu hizmete ulaşabileceksiniz” şeklinde konuştu.

‘İŞ VE İŞÇİYİ BİR ARAYA GETİRMEK ÇOK ÖNEMLİ’

Gençlerin kalıcı bir şekilde iş edinmesine yardımcı olacaklarını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise şunları kaydetti: “Bugün çok önemli bir programın organizasyonundayız. İş ve işçiyi bir araya getirmek çok önemli. İŞKUR böylesine zor ve anlamlı bir işi üstlenmiş durumda. Sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir model var. Üretim, istihdam ihracat modeli. Bizler de Kayseri olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Geçen sene Kayseri olarak 3.5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tamamladık. Kayseri olarak 2022 yılı için 4 milyar dolar ihracat hedefi belirliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için çalışacağız. Programımız, nitelikli elemanların karşılanması konusunda önem arz ediyor. Bu sene hedeflerimiz daha büyük. Üzerine çıkmamız gerekiyor. 4. Organize Sanayi Bölgesini yapıyoruz. Bakanlığımız hemen başlayın dedi. Bu da yetmez diyoruz. Mevcut sanayi bölgelerimizi de genişleteceğiz. 900 firmamız yatırım yapmak için yer istiyor. Kayseri’de ki mevcut fabrikaların yarısı kadar da şu an talep var. Kayseri birçok alanda önemli gelişme gösteriyor. Erciyes kayak merkezi, Soğanlı Vadisi, Kapuzbaşı Şelalesi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu gelişmelerin başında geliyor. Gençlerimizin kalıcı bir şekilde iş edinmesinde yardımcı olacağız”