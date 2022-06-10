Benzine ve LPG'ye büyük zam

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine büyük zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 29 liraya yaklaştı. Öte yandan LPG'de beklenen zam ise kesinleşti.

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  • 10.06.2022 18:52
  • Güncelleme: 10.06.2022 18:52
Benzine ve LPG'ye büyük zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünleri de dalgalanıyor. Bu durum akaryakıt gurubu ürünlerine zam olarak yansıyor. Motorine gelen yüksek orandaki zammın ardından bugün de benzine ve LPG’ye zam geldi. 
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 2 lira 18 kuruş, LPG’ye ise 54 ila 58 kuruş arasında zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. 
Şu an 26,49 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 28,67 liraya; 11,81 liradan satılan LPG litre fiyatı zam sonrasında 12 lirayı geçecek.
Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 26,49 TL (Zam uygulanmadan)
Motorin: 28,13 TL 
LPG: 11,81 TL (Zam uygulanmadan)

1ha

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