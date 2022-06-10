Vali Çiçek'ten TEKNOFEST çağrısı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen KOCAFEST Ödül Töreninde TEKNOFEST'in Kayseri'ye getirilmesi için çağrıda bulundu.
- 10.06.2022 18:50
- Güncelleme: 10.06.2022 18:50
Kocasinan Belediyesi tarafından KOCAFEST Ödül Töreni düzenlendi. Düzenlenen programda konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programa katılan Bakanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TEKNOFEST’in Kayseri’ye getirilmesi konusunda talebi olduklarını ve bu konuyu Cumhurbaşkanına iletmelerini istedi. Vali Çiçek, “Gençlerimizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte siz Bakanlarımızdan isteğimiz şudur, Kayseri’ye TEKNOFEST’i yeniden istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza iletmenizi talep ediyoruz” diye konuştu.
1ha
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