Vali Çiçek’ten TEKNOFEST çağrısı

Kocasinan Belediyesi tarafından KOCAFEST Ödül Töreni düzenlendi. Düzenlenen programda konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programa katılan Bakanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TEKNOFEST’in Kayseri’ye getirilmesi konusunda talebi olduklarını ve bu konuyu Cumhurbaşkanına iletmelerini istedi. Vali Çiçek, “Gençlerimizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte siz Bakanlarımızdan isteğimiz şudur, Kayseri’ye TEKNOFEST’i yeniden istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza iletmenizi talep ediyoruz” diye konuştu.