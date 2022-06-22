Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Akaryakıt gurubu ürünlerinden benzinde 26 kuruş indirim beklentisi oluştu. Diğer yakıt türlerinde ise indirim beklenmiyor.

PAYLAŞ
  • 22.06.2022 18:38
  • Güncelleme: 22.06.2022 18:38
Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Brent petrol fiyatı son günlerde aşağı yönlü seyir izliyor. Varili 120 dolar civarından 107 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu da akaryakıt gurubu ürünlerinde indirim beklentisi doğurdu. 

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 26 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıyacak. 

Şu an 27,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası 27,48 liraya gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 27,74 TL/LT (indirim uygulanmadan)
Motorin: 30,22 TL/LT
LPG: 12,04 TL/LT

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Gül Baklavası tescillenerek coğrafi işaret aldı

Kayseri Gül Baklavası tescillenerek coğrafi işaret aldı

Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim

Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim

Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım'

Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım'

Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim'

Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim'

Battalgazi'de 23 blok, bin dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Battalgazi'de 23 blok, bin dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi

Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan 191 kişi sorgulandı

Kayseri’de motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan 191 kişi sorgulandı

18 yıl hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

18 yıl hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ'ye iletti

Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ’ye iletti

Kayseri ulaşımı ve projeler masaya yatırıldı

Kayseri ulaşımı ve projeler masaya yatırıldı

Vali Çiçek, Ahmet Çolakbayrakdar'a iade-i ziyarette bulundu

Vali Çiçek, Ahmet Çolakbayrakdar’a iade-i ziyarette bulundu

Bakan Nureddin Nebati Kayseri'ye Geliyor

Bakan Nureddin Nebati Kayseri’ye Geliyor