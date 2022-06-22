Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Brent petrol fiyatı son günlerde aşağı yönlü seyir izliyor. Varili 120 dolar civarından 107 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu da akaryakıt gurubu ürünlerinde indirim beklentisi doğurdu.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 26 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıyacak.

Şu an 27,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası 27,48 liraya gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 27,74 TL/LT (indirim uygulanmadan)

Motorin: 30,22 TL/LT

LPG: 12,04 TL/LT