Benzin ve motorine indirim beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Bu kapsamda benzinde ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarında edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 2 lira 23 kuruş ve motorinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş indirim uygulanacak.

Son güncellemeyle birlikte şu an 22,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,27 liraya, motorin ise 24,77 liradan 23,62 liraya gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 22,50 (indirim uygulanmadan)

Motorin: 24,77 TL (indirim uygulanmadan)

LPG: 11,32 TL