BBP’den Hacılar’da 113 aileye gıda yardımı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hacılar İlçe Başkanı ve Alperen Ocakları İl Sekreteri Musa Çevrim ilçe başkanlığı yaptığı Hacılar’da yaklaşan ramazan ayına yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Gerçekleştirdiği proje kapsamında Hacılar’da yaşayan 113 aileye gıda paketleri dağıtarak yardımlarda bulundu. Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projesine dair açıklamada bulunan Musa Çevrim şunları ifade etti:

“Rahmet ve bereket mevsimi ramazan ayının yaklaşmasından dolayı kıymetli iş adamlarımızın destekleri ile hacılarda yaşayan vatandaşlarımıza biz varız isimli sosyal sorumluluk projemiz kapsamında gıda paketleri dağıtarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Cenabı Allah iyi günde kötü günde vatandaşımıza ve ülkemize hizmetten geri koymasın” diye konuştu.

