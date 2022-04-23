Bayramlık ayakkabılar 'muhtardan'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Gonca Kaan, bir hayırsever ve kendi imkanları ile 3 yıldır geleneksel hale getirdiği bayram yardımlarına bu yıl da devam etti.

PAYLAŞ
  • 23.04.2022 11:07
  • Güncelleme: 23.04.2022 16:28
Bayramlık ayakkabılar 'muhtardan'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Gonca Kaan, bir hayırsever ve kendi imkanları ile 3 yıldır geleneksel hale getirdiği bayram yardımlarına bu yıl da devam etti.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, muhtar olduğu günden beri her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Muhtar olduğu ilk yıl mahallede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine bin 500 çift ayakkabı yardımı yapan Kaan, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı yardımı yaptı. Kaan, diğer mahalle muhtarlarının da sıkıntılarla mücadele ettiğini söyleyerek, “İsteyince her şeyi yapmak mümkün” dedi.

Yardım kampanyasını duyurduğu günden beri telefonlarının susmadığını söyleyen Gonca Kaan, “Ben 3 sene önce başlattığım bu yardımları her yıl geleneksel hale getirdim. Her sene ayakkabı olsun, çocuklara bayramlık kıyafetler olsun birçok yardım gerçekleştiriyoruz. Büyük yardım olarak da bu yıl 2. yardım oluyor. Daha önceki Ramazan Bayramı’nda bin 500 çift ayakkabı dağıttık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve bu yıl da Allah izin verirse ihtiyaç sahibi aile bireylerine 2 bin çift ayakkabı dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Ayakkabıların mali kaynaklarından biri hayırseverimiz ve ben de kendim destek oluyorum. Vatandaşlarımız da bu yardımlardan memnun. Kendi sosyal medyamdan bir paylaşım yaptım ayakkabı yardımı ile ilgili ve o günden beri telefonlarım susmuyor. Ben de ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada herkese yetecek kadar çok sayıda ayakkabı var. İhtiyaç sahipleri buyursun gelsinler, biz onlara yardım etmeye hazırız. Diğer muhtar arkadaşlarımın da bu konularda gayret ettiklerini biliyorum. Her mahallenin kendine göre sıkıntısı var ve mücadele ettiklerini de biliyorum. İstedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki mücadele etsinler ve istesinler” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 23 Nisan coşkusu

Kayseri'de 23 Nisan coşkusu

Başkan Altun: 'Bünyan halısı Gümüşsuyu ile dünyaya açılıyor'

Başkan Altun: 'Bünyan halısı Gümüşsuyu ile dünyaya açılıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Üretenin hizmetkarıyız'

Başkan Büyükkılıç: 'Üretenin hizmetkarıyız'

Büyükşehir Spor AŞ'den miniklere anlamlı etkinlik

Büyükşehir Spor AŞ'den miniklere anlamlı etkinlik

Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle sahurda buluştu

Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle sahurda buluştu

Bayramlık ayakkabılar 'muhtardan'

Bayramlık ayakkabılar 'muhtardan'

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin huzurunda Ramazan

Seyyid Burhanettin Hazretleri’nin huzurunda Ramazan

Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

Ulaşım A.Ş.'den 23 Nisan'a özel çocuk treni

DAHA FAZLA
Vali Günaydın'ın Koltuğuna Sena Ulusoy Oturdu

Vali Günaydın'ın Koltuğuna Sena Ulusoy Oturdu

Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli görüntüler oluşturdu

Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli görüntüler oluşturdu

'İlk orucum ilk iftarım' etkinliğine büyük ilgi

'İlk orucum ilk iftarım' etkinliğine büyük ilgi

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Milli Eğitim Müdürü'nün koltuğuna oturan çocuk okullara spor salonu talimatı verdi

Milli Eğitim Müdürü'nün koltuğuna oturan çocuk okullara spor salonu talimatı verdi