Battalgazi'deki Aşevi İnşaatı hızla tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde yüzlerce aileye sıcak yemek desteği verecek aşevinin inşaatını inceleyerek çok yakında hizmete açacaklarını söyledi.

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  • 28.06.2022 11:19
  • Güncelleme: 28.06.2022 11:40
Battalgazi'deki Aşevi İnşaatı hızla tamamlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde yüzlerce aileye sıcak yemek desteği verecek aşevinin inşaatını inceleyerek çok yakında hizmete açacaklarını söyledi.

Melikgazi’de gönül sofraları kurmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ulaşmaya devam ettiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu şunları ifade etti;

“Battalgazi Mahallemizde sadece kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Aynı zamanda farklı farklı projeler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de burada yaptığımız aş evi. İnşaatı yükseliyor, inşallah 2-3 ay içerisinde toparlanıp açılışını yapacağız. Bu bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapacağız inşallah. Şuanda 3 aşevimizde günlük vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yaptığımız gibi tam 2000 aileye 13 farklı dağıtım noktasında günlük 8 bin ekmek dağıtımı yapıyoruz. Bu büyük bir organizasyon büyük bir sosyal yardımlaşma. Buraya kazandırdığımız bu tesisle yine güzel işler yapılmaya devam edecek. Melikgazi’mize hayırlı olsun.”

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İHA

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