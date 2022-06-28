Başkan Byüükkılıç: 'Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-31 Temmuz günleri arasında Avrupa'daki Türkleri Kayseri'de buluşturacaklarını belirterek, 'Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Temmuz'da Kayseri rüzgrı estireceğiz' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.06.2022 11:15
  • Güncelleme: 28.06.2022 11:41
Başkan Byüükkılıç: 'Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-31 Temmuz günleri arasında Avrupa’daki Türkleri Kayseri’de buluşturacaklarını belirterek, “Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Temmuz’da Kayseri rüzgârı estireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa’da yaşayan gurbetçileri birlik ve beraberlik içerisinde, ticaretiyle, sanayisiyle, ekonomideki canlılığıyla, açık hava müzesi olan Kayseri’de buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’daki Türkler 13-31 Temmuz Kayseri Buluşması’nın tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Aynı zamanda yurt dışındaki kardeşlerimizin hem sorunlarına eğilmek hem de onlarla tanışıp, paylaşma amacıyla çevre illerimiz dâhil olmak üzere girişimlerde bulunduk” dedi. Temmuz ayında Kayseri rüzgârı estireceklerini belirten Büyükkılıç, “Yapılacak etkinliklerle gerek kültürel, gerek sanat şölenleri, gerek üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz’u da içine alan bir döneme denk geldi, el ele, kol kola, gümbür gümbür bu çalışmaları yapacağız. Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Gastronomik çalışmalar yapacağız, sanatçılarımız etkinlikler yapacak, adeta Kayseri rüzgârı estireceğiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, buluşma çerçevesinde 13 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’nda saat:19.00’da Kayserili sanatçı Nuri Savruk’un, hemen ardından ünlü sanatçı Eypio’nun sahne alacağı iki ayrı konser düzenleneceğini söyledi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, 13 Temmuz’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarını miniklerle buluşturacağını dile getirdi. Konserlerin de etkinlik boyunca devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, 14 Temmuz’da Gamze İleri ve Akın, 15 Temmuz’da İsmail Altunsaray, 16 Temmuz’da Tuğba Çimencan ve Yusuf Güney, 17 Temmuz’da Hop Dedik Ayhan, Umut Öztürk ve Mehmet Aydın ile Murat Kekilli, 18 Temmuz’da ise Ayşen Kaya ve Baha’nın sahne alacağını söyledi.

Etkinlik çerçevesinde gün boyu mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi birbirinden güzel faaliyetler gerçekleşecek. Ayrıca program akışlarında Kayseri’nin tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı kültür yolu gezileri de yapılacak. Başkan Büyükkılıç, hafta sonu etkinliklerinin devam ettiği Kayseri Kalesi’nin, şehrin göbeğinde adeta gerdanlık gibi dikkat çektiğini, amaçlarının birliğin, beraberliğin merkezi Kayseri’yi tanıtmak olduğunu vurguladı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri AFAD sel bölgesinde

Kayseri AFAD sel bölgesinde

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Motorine 2,5 lira indirim

Motorine 2,5 lira indirim

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti