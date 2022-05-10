Batalıkta can pazarı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bataklıkta kalan büyükbaş hayvanı kurtarmak için sazlığa giren ve mahsur kalan 6 kişi ekiplerin 1.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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  • 10.05.2022 08:57
  • Güncelleme: 10.05.2022 10:41
Batalıkta can pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bataklıkta kalan büyükbaş hayvanı kurtarmak için sazlığa giren ve mahsur kalan 6 kişi ekiplerin 1.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığına dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bataklığa saplanan hayvanını kurtarmak için sazlığa giren besici burada mahsur kaldı. Durumu haber vermesi üzerine besiciyi kurtarmak için bölgeye gelen 5 kişi de, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 5 kişi ve büyükbaş hayvan ekiplerin 1.5 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, saplandıkları bataklık alandan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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