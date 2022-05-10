Sarraf Gülderdi: Bu hafta altın fiyatlarında düşüş oldu

Ramazan Bayramı sonrasında altının yükselişi durdu. Bu hafta altın fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi, güncel Döviz kurları ve altın hakkında konuştu.

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  • 10.05.2022 08:36
  • Güncelleme: 10.05.2022 08:36
Sarraf Gülderdi: Bu hafta altın fiyatlarında düşüş oldu

Ramazan Bayram' ının bitmesiyle, geçen hafta altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlendiğini vurgulayan Gülderdi, bu hafta altın fiyatlarında düşüş olduğunu söyledi. Güncel piyasa hakkında bilgi veren Gülderdi, “Özellikle Ons bölgesinde bin 992 dolardan bin 870 dolara kadar düşüş oldu. Dolar ve Euro’da kısmi yukarı yönde hareketler gözlemlendi. Bununda kur korumalı mevduat hesaplarında çok büyük bir etkisi var. Özellikle dolar ve Euro’da ani yükselişler görülmüyor. Şu anda 15 lira 50 kuruştan Dolar, 15 lira 75 kuruştan ise Euro işlem görmekte. Küçük altın bin 510 TL’den alıcısını bulurken, 880 TL’den 22 ayar altın satılıyor. Bunun yanında has altında 917 TL’den işlem görüyor” dedi.

Ons bölgesinde artış olabileceğini düşünen Gülderdi, “Yatırım tavsiyesi yapmamız doğru olmaz ama Çin’de pandemi tekrar patlak verdi. Rusya – Ukrayna arasındaki gerginlik ve Amerika’nın Rusya’ya yaptığı yaptırımlar ileride tansiyonları yükseltebilir. Bu da Ons bölgesinde yukarı doğru hareket oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramını sakin geçirdiklerin söyleyen Gülderdi, özellikle anneler gününde satışlarının iyi olduğunu belirtti.

1ha

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