Başkan Yalçın Talas'ı helikopterden denetledi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeyi helikopterden denetledi.
- 18.07.2022 12:58
- Güncelleme: 18.07.2022 14:20
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeyi helikopterden denetledi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutalığı’nın helikopterli trafik denetimine katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte ilçelerde trafik denetimi yapan Yalçın, dönüş yolunda Talas’ı da havadan denetledi. Cep telefonu ile ilçeyi havadan kaydeden Başkan Yalçın, yapımına devam edilen Anayurt tramvay hattı ve millet bahçesini telefonu ile kaydetti.
İHA
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