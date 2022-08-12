Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki İzzet Bayraktar Camii Gençlik Merkezinde Yaz Okulunu tamamlayan öğrencilerle bir araya gelerek dondurma ikramında bulundu.

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  • 12.08.2022 14:51
  • Güncelleme: 12.08.2022 14:55
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki İzzet Bayraktar Camii Gençlik Merkezinde Yaz Okulunu tamamlayan öğrencilerle bir araya gelerek dondurma ikramında bulundu.

İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile birlikte merkezde düzenlenen törene katılan Başkan Yalçın, öğrencilerin kursu bitirme heyecanlarına ortak oldu.

Küçük bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, neşe ve sevinç dolu anlar yaşadıklarını belirterek, “Öncelikle bu programın düzenlenmesinden ve diğer katkılarından dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siz değerli velilerimize ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Yaz kurslarımızda sadece Kur’an-ı Kerim öğretilmiyor, sadece dinimiz öğretilmiyor. Burada çeşitli sosyal etkinlikler de yapılıyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, çocuklara seslenerek başladığı konuşmasında, “Siz bizim için çok değerlisiniz. Bir anne-babaya en değerli varlığınız nedir diye sorsanız çocuklarım der. Bir öğretmene sorulsa en değerli varlığınız nedir diye öğrencilerim der. Bir komutana sorsanız en değerli varlığınız nedir diye askerlerim der. Yani bunların hepsi sizsiniz. Bu ülkenin geleceği sizin elinizde. Biz de sizleri çok seviyoruz. Yaz kurslarında fedakarlık yaparak sizlerin milli ve manevi değerlerle donatılmasını sağlayan öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Velilerinize de teşekkür ediyorum. Bütün günleriniz başarılarla dolu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi. Program Başkan Yalçın’ın öğrencilere dondurma ikramıyla sona erdi.

Ayrıca Talas’taki yaz okullarını tamamlayan 5 bin 700 çocuğa da eğitimlerinin son gününde dondurma ikramında bulunuldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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