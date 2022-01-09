Başkan Yalçın'dan çalışan gazeteciler günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine ve sorumluluğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, en zor şartlarda dahi bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının her türlü takdiri hak ettiğine dikkat çekti. 

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  • 09.01.2022 10:48
  • Güncelleme: 09.01.2022 10:48
Başkan Yalçın'dan çalışan gazeteciler günü mesajı

Başkan Yalçın mesajında gazeteciliğin hem zor hem de sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan ve bu haliyle kamuoyunun haber alma hakkını yerine getiren önemli bir meslektir. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerası ile soğuk sıcak demeden zor şartlar altında haber peşinde koşan muhabirinden sayfasını çizen, görüntüsünü montajlayan ekibe kadar tüm basın mensupları gerçekten önemli bir işe imza atmaktadırlar. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları takdire şayandır. Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal Haber

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