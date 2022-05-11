Başkan Yalçın: 'Spora ve sporcuya önemli yatırımlar yapıyoruz'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 14 Mayıs'ta Romanya'nın Campulunc Moldovonesc kentinde düzenlenecek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek Talasgücü Belediyesporlu atlet Dilan Çukurçam'a başarılar diledi. Antrenör Muzaffer Bayram ile birlikte milli atlet Çukurçam'ı ağırlayan ve kros ayakkabısı hediye eden Başkan Yalçın, 'Sana güveniyoruz ve inanıyoruz. İnşallah bu ayakkabılarla altın madalyaya koşarsın' dedi.

PAYLAŞ
  • 11.05.2022 10:34
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:24
Başkan Yalçın: 'Spora ve sporcuya önemli yatırımlar yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 14 Mayıs’ta Romanya’nın Campulunc Moldovonesc kentinde düzenlenecek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek Talasgücü Belediyesporlu atlet Dilan Çukurçam’a başarılar diledi. Antrenör Muzaffer Bayram ile birlikte milli atlet Çukurçam’ı ağırlayan ve kros ayakkabısı hediye eden Başkan Yalçın, “Sana güveniyoruz ve inanıyoruz. İnşallah bu ayakkabılarla altın madalyaya koşarsın” dedi.

Sporcu Fabrikası adı altında spora ve sporcuya önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bunların canlı bir örneği ile karşı karşıyayız. Bu kızımız yıllardır bizim bünyemizde spor yapıyor. Aynı zamanda Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Beden eğitim öğretmeni ve aynı zamanda antrenörümüz Muzaffer Bayram burada çok sayıda öğrencimizin hayatına dokunuyor. Kızımız, Romanya’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda hem ülkemizi, hem okulumuzu hem de Talasgücü Belediyesporumuzu temsil edecek. Kendisine bir kros ayakkabısı hediye ediyoruz. İnşallah bu ayakkabı ile altın madalyaya koşacak. Buna yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA”

Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni ve atletizm antrenörü Muzaffer Bayram da Başkan Yalçın’ın her zaman kendilerine çok büyük destek sağladığına dikkat çekerek, “Çok iyi hazırlandık, inşallah madalya bekliyoruz. Başkanımız Mustafa Yalçın, ilk günden beri bizim tüm çalışmalarımıza destek veriyor. Şimdi de bizi kabul ederek bu büyük yarış öncesi bize moral verdi, destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz, inşallah iyi sonuçlarla döneceğiz” diye konuştu.

Romanya’da milli formayı terletecek Talasgücü Belediyespor sporcusu Dilan Çukurçam da iyi hazırlandığına dikkat çekerek, “Bir yandan eğitim hayatımı sürdürürken bir yandan da Talasgücü Belediyespor bünyesinde atletizm yapıyorum. Bizi her zaman destek olan Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi derece ile döneceğim” şeklinde konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Hırsızlara suçüstü

Hırsızlara suçüstü

Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatıda hırsız avı

Çatıda hırsız avı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

DAHA FAZLA
Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

ERÜ'nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

ERÜ’nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Altan Aydemir: 'Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık'

Altan Aydemir: “Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık”