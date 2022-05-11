Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor

Nevşehir'de toprağa gömülü halde bulunan erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, bulunan cenazenin kayıp olarak aranan bir kişiye ait olduğu üzerinde duruluyor.

PAYLAŞ
  • 11.05.2022 10:22
  • Güncelleme: 11.05.2022 10:22
Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de toprağa gömülü halde bulunan erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, bulunan cenazenin kayıp olarak aranan bir kişiye ait olduğu üzerinde duruluyor.

Olay, geçtiğimiz hafta Nevşehir’in merkez Göre Kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, yakın bir tarihte ceza evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ümit O.’nun yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis Ümit O.’nun bulunması için çalışma yaparken, G.S. isimli bayan polise işlenen bir cinayet ile ilgili bilgi verdi. Soruşturmayı derinleştiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan G.’yi ve cesedin gömülmesine yardım ettiği belirtilen kayınpederi M.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Gökhan G. ve Metin D.’nin Antalya’da bir yakınının düğününde olduğunu tespit eden ekipler, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Gökhan G. ve Metin D.’yi burada yakaladı.

Nevşehir’e getirilen cinayet şüphelisi Metin D., Göre Kasabası Kayalık mevkiinde cesedi gömdüğü yeri polis ekiplerine gösterdi. Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda kol ve bacakları koparılmış bir erkek cesedi bulundu. Aynı çukurda yapılan aramada cesede ait olan kol ve bacaklarına da ulaşıldı. Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için DNA örneğinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan G.G., M.D. ve cinayeti ihbar ettiği iddia edilen G.S. ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Hırsızlara suçüstü

Hırsızlara suçüstü

Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatıda hırsız avı

Çatıda hırsız avı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

DAHA FAZLA
Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

ERÜ'nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

ERÜ’nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Altan Aydemir: 'Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık'

Altan Aydemir: “Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık”