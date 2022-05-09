Başkan Yalçın: 'Alaybeyli'de bir hayali gerçekleştirdik'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerden Alaybeyli'de yapılan pilav şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmada, 'Alaybeyli'de bu şenliği yaparak bir hayali gerçekleştirdik' dedi.

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  • 09.05.2022 11:58
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:09
Başkan Yalçın: 'Alaybeyli'de bir hayali gerçekleştirdik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerden Alaybeyli’de yapılan pilav şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmada, “Alaybeyli’de bu şenliği yaparak bir hayali gerçekleştirdik” dedi.

Mıçkır mevkiinde düzenlenen şenliğe Başkan Yalçın’ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş. İsmail Bacacı, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, MHP Talas İlçe Mehmet Akbulut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın mini konseriyle başlayan şenlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, katılımcılara teşekkür ederek, “Bizleri onurlandırdınız. Bu ilk buluşmamız oluyor. İnşallah devamı gelecektir. Katılım beklentimizden daha fazla oldu. Uzaktan yakından gelen herkesin ayağına sağlık. Bu organizasyonu sağlayan başka Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanımızın hizmeti saymakla bitmez. Çok büyük katkıları var. Köylümüz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, konuşmasına mahallelinin geçmiş bayramını tebrik edip Alaybeyli’nin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama sizin şu yaptığınız hepsinden önemli. Bizim kültürümüzde sılayı rahim diye bir kavram vardır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak demektir. Milli ve manevi olan bu örfümüze sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın, şenliğin hayata geçmesiyle ilgili de, “Burada geçen yıl ilkokul öğrencilerimizde ağaçlandırma yaparken muhtarım bu hayalini dile getirmişti. Biz de elimizden geleni yaparız demiştik. Bu yıl ilki oldu. Allah tekrarını nasip etsin. Önemli olan devlet. Allah devlete zeval vermesin, devletimizi güçlü kılsın” açıklamasında bulundu.

Alaybeyli’nin tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki yerine değinen Başkan Yalçın, “Bu çalışmalarda Alaybeyli Talasımızda en ön sıralarda. Sulu arazinin de çok olması önemli. Geçici tarım işçilerimiz için konteyner kent kuruyoruz. Bunun Kayseri’de örneği yok. O vatandaşlarımız da bize hizmet ederken insani konfor içinde hizmet edecekler. Meclis üyemiz Çağrı beyin de hazırladığı çalışmayla güzel bir sosyal tesis yapacağız. İnşallah bu yıl tamamlayacağız. Bir başka projede eski okul binasını hanımlar için bir toplantı salonu ve aynı zamanda kurs merkezi olarak planladık. Bu çalışmayı da bu yıl tamamlayacağız inşallah. Yollarla ilgili yaptıklarımızı zaten biliyorsunuz. Siz burada olduğunuz, dışardakiler de burayla irtibatı kesmediği sürece ne derseniz emriniz başımız üstüne. Nice güzel günlerde buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hazırlanan etli pilav ve ayrandan oluşan ikramlar, şenliğe katılanlara dağıtıldı.

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İHA

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