Başkan Büyükkılıç: 'Engelleri ortadan kaldırmak için hizmet ediyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünüyor, onların da faydalanabileceği hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm engelleri ortadan kaldırmak için hizmet ediyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 09.05.2022 11:56
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:10
Başkan Büyükkılıç: 'Engelleri ortadan kaldırmak için hizmet ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünüyor, onların da faydalanabileceği hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm engelleri ortadan kaldırmak için hizmet ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, sağlıklı her insanın ayrıca engelli adayı olabileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bir saniye sonrasında ne olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada hepimiz birer engelli adayıyız. Sağlıklı her insan, her an engelli bir birey olma adayıdır. Her zaman bunun bilincinde olmalı ve engelli vatandaşlarımız ile el ele vererek onların toplum hayatında her şartta var olabilmelerini sağlamak ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz. En büyük engel sevgisizliktir. Engelli bireylerimiz çok hassas insanlardır. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünerek, hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizden gelen taleplere her zaman öncelik veriyoruz” dedi.

Engelli bireylere yönelik hizmet anlayışında olduklarını ve Türkiye’nin en geniş çerçeveli Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özel vatandaşlarımız için yaptığımız yatırımımız ile engelleri ortadan kaldırdık. Hayırseverimiz ve Büyükşehrimizin iş birliği ile yavrularımızın engelsiz bir biçimde sorunlarını paylaşarak yetişmesi ve topluma kazandırılması amacıyla çok güzel bir merkez ortaya çıktı. Donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye’nin en çerçeveli engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hayata geçirildi. Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi, önemli bir eksikliği gidermiş oluyor. Özel kardeşlerimizin bu önemli ve anlamlı haftasını kutluyor, fedakâr aileleriyle birlikte kendilerini saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”

Ayrıca Büyükkılıç, İldem, Beyazşehir, TOKİ bölgesine hizmet veren Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, ikincisi ise Mimarsinan Parkı içerisindeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde toplam 200 civarında öğrenciye hizmet verdiklerini ve bu özel vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
YRP'li Önder Narin: 'Kayseri ve Türkiye'yi refaha kavuşturacağız'

YRP’li Önder Narin: “Kayseri ve Türkiye’yi refaha kavuşturacağız”

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

DAHA FAZLA
Vakıflar Haftası, 'paylaşma geleneği' temasıyla kutlanacak

Vakıflar Haftası, ‘paylaşma geleneği’ temasıyla kutlanacak

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu'nun neden kapatıldığını açıkladı

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu’nun neden kapatıldığını açıkladı

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Jandarma suça geçit vermiyor

Jandarma suça geçit vermiyor