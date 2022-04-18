Başkan Savran gençlerle sahurda buluştu

AK Parti heyeti, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Zeki Soyak Parkı'nda gençlerle sahur yaptı.

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  • 18.04.2022 12:25
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:25
Başkan Savran gençlerle sahurda buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti heyeti, 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan Zeki Soyak Parkı’nda gençlerle sahur yaptı.

Sahur programına AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, parti yöneticileri ve çok sayıda genç katıldı. Gençlerin büyük ilgi gösterdikleri programda bir süre gençlerle sohbet eden AK Parti heyeti, gençlerin talep ve önerilerini dinledi.

Gençlerle Nevşehir Belediyesi’nin gençlik projeleri üzerine istişarelerde bulunan ve görüşlerini dinleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Nevşehir’de eğitimlerini sürdüren gençlerin kendilerine ailelerin emaneti olarak gördüklerini belirtti. Savran, “Ülkemizi 2023 hedefine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak, başarılarıyla milletimizin gururu olacak genç kardeşlerime inanıyor ve güveniyorum. Onların daha güzel ve mutlu olabilecekleri bir şehirde yaşamaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bu arada gençler geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği sahur programında voleybol sahasının zemin düzenlemesi ve aydınlatılması için kendilerine söz veren Başkan Savran’a kısa sürede gerçekleşen çalışmadan dolayı teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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