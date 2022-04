BBP Hacılar ilçe başkanı istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hacılar İlçe Teşkilatında istifa depremi yaşandı. İlçe Başkanı Musa Çevrim, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

‘GÖREV SÜRESİ DOLMASI VE İŞ YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE İSTİFA EDİYORUM’

İstifasıyla ilgili açıklama yapan Çevrim, gerekçe olarak görev süresini dolması ve iş yoğunluğunu gösterdi. “Bugün itibari ile Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım” diyen Çevrim, açıklamasında; “2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi Adayı olarak girdiğimiz ve 3 yıldır Cenab-ı Allah’ın takdiri ve teşkilatlarımızın teveccühü ile çeşitli kademelerinde görev yaptığımız ve üstlendiğimiz her görevde hamd olsun teşkilatımız ile birlikte oturduğumuz makamın vebalini bilerek her türlü görevi hakkı ile yerine getirmeye çalıştık. Arınmadık, incinmedik arınıp incitmedik. Yaptığımız her iş lütfumuz değil vazifemizdir. Hamd olsun hakkıyla yerine getirdik. Görev süremizin dolmuş olması ve iş yoğunluğum sebebi ile teşkilatımızdan müsaade alarak bugün istifamızı bildirdik. Cenab-ı Allah kendi rızası için çalışan herkesin yolunu açık etsin. Saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.