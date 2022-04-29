Başkan Şahin: “Tomarza için verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz”

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu ‘Ramazan Sohbetleri’ programına konuk olan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçenin istihdamı açısından önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptığı çalışmalar ile halkın içinde umut olduğunu, vatandaşın ise projeler için heyecanlı olduğunu söyleyen Şahin, “Bizim erkek hemşerilerimiz çalışmak için gurbete gidiyor, ailelerinin, evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ama ben, kadın hemşehrilerimizin de çalışabileceği, para kazanabileceği bir yer olsun istedim. 250 kişilik bu fabrikayı açtık. Bu fabrika sayesinde hem dışa verdiğimiz göçün önüne geçebilir hem de ekonomik bir gelir kaynağı üretebiliriz. Önümüzdeki günlerde bay- bayan terliği ve çorabı üreten büyük firmalarla sözleşme yapacağız. Bu dalga devam ettiği sürece 54 mahallemizde işçi sıkıntısını gidereceğiz. Elimizden geldiğince yatırımcılara destek vereceğiz. Onlara da buradan sözümü veriyorum, yeter ki istihdam sağlansın” dedi.

‘BÜTÜN YOLLARIMIZI YENİLİYORUZ’

Tomarza’yı geliştirmek amacıyla yapacakları projelerden bahseden Şahin, şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarında amaçlarına ulaştıklarını belirtti. Şahin, “Mahallemizde 50 metre parkesiz caddemiz, sokağımız kalmamıştır. Sarı Mehmet Mahallemizin şu an en büyük sorunu Tomarza ile arasındaki bağlantı yolunda bulunan asfalt sorunu. Biz bütün yollarımızı yeniliyoruz, uzun süre dayanması için çalışmalarımız devam ediyor. Yarım kalan elektrik hattını da yer altına aldıktan sonra bu bağlantı yolunu hiç bozulmadan kullanılabilecek bir yol haline getireceğiz. Güzel yaylalarımız var. Burada planladığımız mesire alanlarını sorunsuz halde hayata geçireceğiz. 5 mahallemizde, insanları mağdur etmeyecek şekilde bu alanları değerlendirip halkımıza kazandıracağız. Gençlerimiz içinse gençlik merkezlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 30 çocuk parkı yapmıştık, 15 tane daha oyun parkı yapmak istiyoruz. ‘Tomarza Spor’ olarak artık futbol dışında da spor faaliyetlerine adım atacağız. Bu yıl içerisinde planladığımız Millet Bahçesi ’de Kayseri’de yapılan en büyük 2. Millet bahçesi olacak. Eğlenceleri düzenlediğimiz, toplandığımız bir meydanımız yoktu. Yapacağımız Millet bahçesiyle bu sorun ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, bunlarla birlikte 2019’da verdikleri vaatlerin de tamamlanacağını duyurdu.

Tomarza’nın sağlık hizmetleri bakımından eksiği olmadığını söyleyen Şahin, “Tomarza Devlet Hastanemiz, E-1 sınıfı bir hastaneydi. Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel’in sayesinde 7 uzman, 10, 15 arasında da pratisyen hekim, hastanemizde çalışıyordu. Ama normalde sınıfı gereği hastanemizde çalışması gereken uzman sayısı 3, pratisyen sayısı 7’ydi. Zamanla hastanemizi D-1 sınıfına yükselttik. Şu an hastanemizde uzman doktor anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız 112 ATMTSM sağlık hizmet tesisimiz içinde destek olan İl Sağlık Müdürümüze de teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına devam etti.

Ramazan ayında da belediye olarak vatandaşa yardımcı olduklarını söyleyen Şahin, “İlçemizde Ramazan ruhuna uygun bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerine maddi manevi yardımlarımız oldu. Biz göreve geldiğimizde 20 adet engelli arabası vardı. Gurbetçi bir hemşerimizin yardımıyla bu sayıyı 120’ye çıkardık. Bundan sonra da bunların tamirini belediye olarak biz üstlendik. Ayrıca sosyal belediyecilikte de halkımızın yanında duruyoruz” dedi.



Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Büyükşehir Belediyesi’yle beraber yaptıkları son teknoloji cihazlarla donatılan mezbahadan da bahsetti. Ayrıca devam ettikleri çalışmalara da konuşmasında yer veren Şahin, “Mezarlıklar konusunda duvar yapımlarında ihaleyi aldık sayılır. İmarla ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Mahallelerimize, ilçemize ağaçlandırma çalışmalarına devam ederek yeşillendireceğiz. İlçemizde başka bir sorun öğrenci yurdumuzun olmamasıydı. Eski, katlı binaları yıkıp eşya taşımasını yapacağız. Bayramdan sonra 200 kişilik yurdumuzun temellerini atacağız” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.