Başkan Şahin'den kademeli elektrik faturası açıklaması

Vatandaşları elektriği az kullanmaya teşvik etmek için 1 Ocak’tan itibaren kademeli elektrik uygulamasına geçildi. Kademeli elektrik tarifesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Belli bir kilowatta kadar az fiyat, belli bir kilowattan sonra çok fiyat olmak üzere bir fiyatlandırma başladı. Elektriği az kullanmaya teşvik etmek için yapılan bu uygulama, önce günlük 5 kilowattı sonra 8 kilowatta sabitlendi. 30 günlük 240 kilowatt birinci kademe, 240 kilowattı geçerse ikinci kademeden fiyatlandırılacak. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Diyelim ki 240 kilowatt bizim hakkımız ama 300 kilowatt kullandık. Bunun tamamı zamlı fiyattan uygulanmayacak. 240’a kadar düşük fiyattan 240 kilowattan sonra ise kalan 60 kilowatta yüksek fiyattan fiyatlandırılacak” şeklinde konuştu.

Faturaların günlük hesaplanan kilowattan tarifelendirildiğini belirten Şahin, “Faturalar 30 günde okunmuyor. Ya 25 günde okunuyor ya da 35 günde okunuyor. 40 günde okunduğu da olabiliyor. ‘40 gün kullandım dolayısıyla ben çok kullandım zamlı tarifeden ödeyeceğim’ diye kimse düşünmesin. Bizim günlük 8 kilowatta kadar birinci kademeden hakkımız var. Burada hesaplamayı yaparken 35 günlük fatura da gelse 35’i bölelim kilowatt 8’in altındaysa birinci kademeden fiyatlandırılacak, üstündeyse ikinci kademeden fiyatlandırılacak. Günlük 8 kilowattan hesaplanabilir. Orada bir yanlış yapamazlar. Yapılmışsa da itiraz edilir, fazla ücret geri alınır” dedi.

‘ÜÇ ZAMANLI ELEKTRİK TARİFESİNİ KULLANMAK İÇİN BAŞVURU YAPMAK GEREK’

Vatandaşların üç zamanlı elektrik tarifesi için başvuru yapması gerektiğini belirten Şahin, “Üç zamanlı elektrik dediğimiz bir uygulama vardı. Kademeliye geçtikten sonra kalmadı. Faydası da kalmadı çok zararı oluyor. Önceden gece saat 22.00’dan sabah 06.00’ya kadar elektrik çok ucuzdu. Şu an vatandaş şöyle zannediyor ‘Gece elektrik ucuzmuş, ben 22.00’dan sonra elektrik kullanayım’ Hayır bunun olması için önce elektrik kurumuna bir dilekçe vermek lazım. Ben üç zamanlı elektrik alacağım demek lazım. Sonra sizin sayacının üç zamanlıya göre ayarlanacak ve siz üç zamanlıdan faturalandırılacaksınız. Biz dilekçe vermezsek böyle bir faturalandırma olmaz. Kendinize eziyet etmeyin, zulmetmeyin akşam 22.00’a kadar karanlıkta oturuyor insanlar, yemek pişirmiyorlar, bulaşık yıkamıyorlar. 22.00’dan sonra ucuz diye. Hayır böyle bir şey yok. Şu an cazipte değil zaten. Tek zamanlıdır bizim kullandığımız elektrik. 24 saat tek fiyattan fiyatlandırılır” diye konuştu.



‘EN ÇOK ELEKTRİK TÜKETEN SAÇ KURUTMA MAKİNASI’

Kullanmış olduğumuz elektrikli cihazlardan en çok saç kurutma makinasının elektriği çok tükettiğini belirten Şahin, “Cihazlar içerisinde en çok elektrik tüketen saç kurutma makinasıdır. Buna da dikkat etmek lazım, mümkün olduğunca az kullanmak lazım. O zaman tasarrufa gider. Lüzumsuz ise ışıkları söndürün olayı çok kıymetlendi. Şu an elektrik gerçekten çok pahalandı. Birinci kademe yüzde 50 zamlandı, ikinci kademe yüzde 127 zamlandı. Bunun için ne kadar lüzumlu kullanırsak o kadar bütçemize katkı sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

