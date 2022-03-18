Sağlıkçıların menüsü, üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek

 Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının bugünkü öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek vardı. Doktor, hemşire ve diğer sağlıkçılar 107 yıl önce Çanakkale'de savaşan askerlerin yediği yemekleri tadarak aynı ruhu yeniden yaşadı. 

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  • 18.03.2022 15:08
  • Güncelleme: 18.03.2022 15:08
Sağlıkçıların menüsü, üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek

Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle, Kayseri’de değişik etkinlikler düzenlendi. Zaferin 107. yılı nedeniyle Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de, öğle yemeğinde farklılığa gitti. Yemekte doktor, hemşire, sağlık personeli, bilgi işlem, güvenlik ve temizlik işçilerine, Çanakkale Savaşı sırasında askerlere sunulan üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmekten oluşan bir menü ikram edildi. Savaşın hangi şartlarda kazanıldığının anlaşılması açısından farkındalık oluşturan sağlıkçılar, Çanakkale savaşında askerlerin yediği yemeği yiyerek şehitleri yâd ettiler.

Çanakkale zaferinin yokluk içinde büyük Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirten sağlıkçılar, “Biz de bu vatan toprağını bize emanet bırakan atalarımızın 107 yıl önce yediği yemeği tüketerek o anları yaşamak istedik. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştular.

1ha

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