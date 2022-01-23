Başkan Palancıoğlu'ndan MHP'lilere 2021 yılı hizmet sunumu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) il ve ilçe yöneticilerine 2021 yılı yatırım ve hizmetlerine ilişkin görsel sunum yaptı.

Yeni projeler ve yatırımları hayata geçirerek Melikgazi’yi her yıl bir adım daha öne taşıdıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Parti’mize 2021 çalışmalarımızı aktardığımız sunumumuzu gerçekleştirdik. İhtiyaç olan yerlerde sağlık, okul, ibadet, sosyal tesis yatırımlarını hayata geçirdik. İlçemize 5 adet sosyal tesis, 13 adet okul, 5 adet aile sağlığı merkezi 2 adet 112 acil istasyonu, 9 cami 3 diyanet eğitim ve kültür merkezi kazandırdık. 162 bin ton asfalt serimi ile 162 kilometre yol yaparak asfaltta geçen seneki rekorumuzun üstüne çıktık. 14 adet yeni park yaparak ilçemizde hizmete sunduk. Koştur koştur hizmet ettik. 2021 yılı ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Adnan İncetoprak, İlçe Başkanımız Sayın Av. Enes Ertuğrul Kalın ve değerli teşkilat mensuplarımızın toplantımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Ülkemiz için biriz ve beraberiz. Uyum içinde çalışmaya ilçemiz için istişareler ederek el birliği ile çalışmaya proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.