Başkan Büyükkılıç'tan Kuran-I Kerim'i hıfzeden öğrencilere hediye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Germirli Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Kuran-ı Kerim'i hıfzeden 58 öğrenciye belge takdimi ve Mescid-i Aksa Köşesi Kütüphane Açılış Töreni'ne katıldı.

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  • 23.01.2022 13:37
  • Güncelleme: 23.01.2022 14:08
Başkan Büyükkılıç'tan Kuran-I Kerim'i hıfzeden öğrencilere hediye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Germirli Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Kuran-ı Kerim’i hıfzeden 58 öğrenciye belge takdimi ve Mescid-i Aksa Köşesi Kütüphane Açılış Töreni’ne katıldı.

Mustafa Germirli Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, ilçe belediye başkanları, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşma yapan ve bir nörolog gözüyle çağın hastalığı Alzheimer’in yaş olarak aşağı doğru indiğini belirten Başkan Dr. Büyükkılıç, “Böyle bir hastalık, çağın hastalığı olmaya başladı. Dijital amnezi diye bilinen unutkanlık gibi terimler duyuyoruz. İşte bu hafızlık müessesi, beyni cilalayan, beyin fonksiyonlarını, hücrelerini çalıştıran, unutkanlığın asla yer almayacağı, böyle kıymeti bilinmesi gereken bir konum ve durumdasınız. Sizlerin alnından öpüyorum, ailelerinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, gençlere nasihatlerde bulunarak, “eğitim kurumlarının önemine inanıyorum. Yavrularımızın yaptığı eğitimin ne kadar kutsal olduğuna yürekten inanıyorum. İnşallah aldıkları eğitiminin hakkını verirler, devamında da insanlara güzel örneklik teşkil ederler. Bizler de yavrularımızı iyi eğitebilirsek her iş toplumda düzelir” dedi.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, okul müdürünün talebi doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa yapacakları sözünü verirken, Başkan Büyükkılıç, öğrencilere saat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de altın hediye etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Kuran-ı Kerim’i hıfzeden 58 öğrenciye belge takdimi yapıldı, Mescid-i Aksa Köşesi Kütüphane Açılış Töreni gerçekleştirilerek, kütüphane gezildi.

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İHA

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