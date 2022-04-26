Başkan Palancıoğlu: 'Kadir Gecesi'nin bereketi bin aydan daha hayırlıdır'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 26.04.2022 17:18
  • Güncelleme: 26.04.2022 17:47
Başkan Palancıoğlu: 'Kadir Gecesi'nin bereketi bin aydan daha hayırlıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm İslam âleminin ve Kayserililerin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni etti. Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındırıyor. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde mübarek gün ve gecelerin önemini daha iyi idrak ederek, bu mübarek gecede, tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Bir kez daha bu önemli gecenin rahmetinden faydalanmayı umut ederek tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Mübarek Kadir Gecesini tebrik ederim.”

İHA

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