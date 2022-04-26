Bünyan'da 20 bin fidan toprakla buluşturacak

Bünyan Belediyesi ekipleri, yeşil alanı arttırmak amacı ile 20 bin fidanı toprakla buluşturacak.

PAYLAŞ
  • 26.04.2022 16:52
  • Güncelleme: 26.04.2022 17:49
Bünyan'da 20 bin fidan toprakla buluşturacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi ekipleri, yeşil alanı arttırmak amacı ile 20 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Hem kendi bünyesinde hem de vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak suretiyle her yıl binlerce fidanı toprağa kazandıran Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu yılda çalışmalarını yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Daha yeşil bir Bünyan için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilir bir dünya, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Evlatlarımızla birlikte büyüyecek olan fidanlar onlara bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız ağaçlandırma, park, bahçe ve yeşil alan oluşturma çalışmalarımızın üzerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Hemşerilerimize rahat nefes alabilecekleri, yeşil ve doğa ile buluşabilecekleri alanlar oluşturmayı sürdürüyoruz” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Biz Pişirelim Siz Ulaştırın Projesi gönüllere girdi

Biz Pişirelim Siz Ulaştırın Projesi gönüllere girdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maske takma zorunluluğu 2 yer dışında kaldırıldı

Maske takma zorunluluğu 2 yer dışında kaldırıldı

Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı

Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı

DAHA FAZLA
Bünyan'da 20 bin fidan toprakla buluşturacak

Bünyan'da 20 bin fidan toprakla buluşturacak

SON DAKİKA 'Maske takma zorunluluğu kalktı'

SON DAKİKA “Maske takma zorunluluğu kalktı”

İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı

İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı

Sportif yetenek taraması devam ediyor

Sportif yetenek taraması devam ediyor

Yahyalı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

Yahyalı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi