Bünyan'da 20 bin fidan toprakla buluşturacak

Bünyan Belediyesi ekipleri, yeşil alanı arttırmak amacı ile 20 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Hem kendi bünyesinde hem de vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak suretiyle her yıl binlerce fidanı toprağa kazandıran Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu yılda çalışmalarını yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Daha yeşil bir Bünyan için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilir bir dünya, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Evlatlarımızla birlikte büyüyecek olan fidanlar onlara bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız ağaçlandırma, park, bahçe ve yeşil alan oluşturma çalışmalarımızın üzerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Hemşerilerimize rahat nefes alabilecekleri, yeşil ve doğa ile buluşabilecekleri alanlar oluşturmayı sürdürüyoruz” dedi.