Başkan Palancıoğlu: '140 bin metrekarelik büyük çalışma, Tacettin Veli Mahallesi'nde başladı'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesi'nde çevre düzenleme çalışması, otoparklanma, yol, kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak 140 bin metrekarelik alanı kapsayan büyük bir çalışmanın 1. etabını başlattıklarını söyledi.

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  • 12.05.2022 10:42
  • Güncelleme: 12.05.2022 10:54
Başkan Palancıoğlu: '140 bin metrekarelik büyük çalışma, Tacettin Veli Mahallesi'nde başladı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesi’nde çevre düzenleme çalışması, otoparklanma, yol, kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak 140 bin metrekarelik alanı kapsayan büyük bir çalışmanın 1. etabını başlattıklarını söyledi.

Melikgazi’de otopark sayısını arttırmaya, çevreyi yemyeşil hale getirmeye kararlı olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Şehir merkezinde Tacettin Veli Mahallemizde çalışmalara başladık. Burası bizim misafir odası dediğimiz şehir merkezindeki bir bölüm. Son 3 seneden başlayarak, Kartal meydandan bu tarafa kadar yaptığımız çevre düzenleme çalışması, otoparklanma, yollar, kaldırımlar ve yeşillendirme çalışmalarımız peyderpey aşama aşama devam ediyor. 140 metrekarelik alanda büyük bir çalışma başlıyor. 1. etap çalışmamızı başlattık hemen akabinde 2. etap çalışması başlayacak. Araç sayısının artması ile birlikte şehir merkezinde trafik ve otoparklanma sorunu vardı. Burada düzenli otoparktan, ücretsiz otopark kullanmayı sağlayacak çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda birçok ağacı buraya kazandırarak yeşillendireceğiz. Bölgede bulunan mülkiyet sorunları olan eski metruk evlerle de anlaşarak yıkıp burayı temizlemiştik. İnşallah güzel bir alan bir ay içerisinde hazır olacak. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar vatandaşımızı en çok rahatlatacak hizmetler. Melikgazi’mize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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