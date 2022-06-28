Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kick Boks Türkiye Birincisi ve MuayThai Dünya 3.'sü Gülden Mercan Atille'yi makamında kabul etti.

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  • 28.06.2022 15:48
  • Güncelleme: 28.06.2022 15:57
Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kick Boks Türkiye Birincisi ve MuayThai Dünya 3.’sü Gülden Mercan Atille’yi makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde Gülden Atille ’ye eşi Kick Boks Milli Takım Antrenörü Bilal Atille ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı eşlik etti. Kabulde başarılarından dolayı sporcu Gülden Mercan Atille’yi kutlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bugün belediyemizde Türkiye, Avrupa ve Dünya Kupası Şampiyonu bir sporcuyu misafir ediyoruz. İlimizin, ilçemizin ve milli eğitim camiasının gururu Gülden Hocamıza ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabi derler. Yeter ki şampiyon ilçemizden, ilimizden, ülkemizden olsun. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırsın. Doğrusu bizim için bu dünyalara değer. Katıldığı her şampiyona da hocamız bizi gururlandırdı. Ayrıca sporcumuza yaptığı her türlü yardımdan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İki ay önce milli takım antrenörü olan Bilal Hocamızı da tebrik ediyorum. Kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim başarılarını artırsın. Bizde Gülden Hocamıza çam sakızı çoban armağanı altın hediyelerimiz olacak. Hocamız başarılar kazandıkça bizde ödüllendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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İHA

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