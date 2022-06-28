Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Vatandaşların devletle bağını güçlendirmek, talep ve sıkıntılarını hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantıları sürüyor.

PAYLAŞ
  • 28.06.2022 15:44
  • Güncelleme: 28.06.2022 15:57
Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vatandaşların devletle bağını güçlendirmek, talep ve sıkıntılarını hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantıları sürüyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek; “Kayseri’ye ilk geldiğim gün de söylemiştim; beni makamımda otururken değil, halkın arasında dolaşırken göreceksiniz diye. Verdiğimiz bu söz doğrultusunda hareket etmeye gayret ediyorum. Devletimiz ve bizler her daim sizlerin yanındayız. Burada bulunan tüm Kurum Müdürlerimiz, sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözmek için var güçleriyle çalışacaklardır. Sizlere kapımız her zaman açık olacak” dedi.

Kendisine iletilen sorun, şikâyet ve istekleri not alarak ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Gökmen Çiçek, vatandaşın taleplerinin çözüme kavuşturulmasını isteyerek, yapılacak çalışmaları yakından takip edileceğini belirtti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri AFAD sel bölgesinde

Kayseri AFAD sel bölgesinde

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Motorine 2,5 lira indirim

Motorine 2,5 lira indirim

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti