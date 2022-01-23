Başkan Özdoğan: 'STK'lar yerel yönetimlerin hareket noktasıdır'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Gençler ile Hasbihal' toplantısına katıldı. Özdoğan, belediye hizmetlerinden bahsederek STK'ların, yerel yönetimlerin hareket noktası olduğunu söyledi.

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  • 23.01.2022 12:53
  • Güncelleme: 23.01.2022 14:15
Başkan Özdoğan: 'STK'lar yerel yönetimlerin hareket noktasıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Gençler ile Hasbihal’ toplantısına katıldı. Özdoğan, belediye hizmetlerinden bahsederek STK’ların, yerel yönetimlerin hareket noktası olduğunu söyledi.

Birlik Vakfı Kayseri şubesinde gerçekleştirilen etkinliğe Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Birlik Vakfı üyeleri de katılım sağladı. Etkinlikte konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi manevi katkıda bulunduklarını belirtti. Adıgüzel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vakfımızın düzenlediği kültürel ve sosyal anlamdaki etkinliklerine pandemi sürecinde ara vermiştik. Etkinliklerimize tekrardan başlamış bulunuyoruz. Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’a davetimize icabet ettiği için teşekkür ederiz. Özellikle genç arkadaşlarımızı tecrübeli başkanlarımızla bir araya getirip tecrübelerinden faydalanıyoruz. Hacılar bölgesinde ciddi manada hizmet vermektesiniz. Vatandaşların duasını alıyorsunuz. Allah yaptığınız çalışmalarda yardımcınız olsun. Allah sizlerden razı olsun. Bizde bir STK olarak genç kardeşlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize hem maddi hem manevi yardımlarda bulunuyoruz. Bu çatı altında Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Birlik Vakfı olarak kardeşlerimize hizmet ediyoruz. Etkinliklerimizde üniversite içerisinde de öğrencilerimizin ihtiyaçları neyse onları karşılamaya çalışıyoruz.”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da Birlik Vakfı’nın düzenlemiş olduğu söyleşi programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan şöyle devam etti;

“Bizler tecrübelerimizi genç öğrenci arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Ama bunun yanı sıra onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Belediyecilik faaliyetleri çok farklı bir alan. Ben şöyle özetleyeyim belediyeciliği; devletin imkânları ile Millete hizmet etmek. Çok şükür ki bu gayretimiz bütün Kayserimiz’de, Türkiye’mizde AK Parti belediyeciliğinin örnekleri en güzel şekliyle verilmektedir. Ne kadar bu imkanlarımızı milletimize seferber edersek o kadar da dua alıyoruz. Bu soğuk kış gününde böyle sıcak bir atmosferde burada bulunmaktan ayrıca mutluyum. Böyle STK’lar da sizin gibi değerli yöneticilerimiz olduğu sürece Elhamdülillah yerel yönetimlerin en önemli hareket noktaları sizin gibi STK’lardır. İnşallah hep birlikte Cumhur ittifakı belediyelerimiz ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Böylesi bir ortamda da ne kadar hizmet etsek az ama özellikle hayatı kolaylaştırmada elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Şu soğuk kış günlerinde karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışıyor. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru için bizler belediye olarak her zaman sahadayız.”

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İHA

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