AK Parti Kayseri Milletvekili Atçı: 'Doğalgaz fiyatlarında Avrupa'da en ucuz ülke Türkiye'

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı sosyal medya hesabında Avrupa ülkelerinin yer aldığı doğalgaz tüketim haritasını paylaştı. Hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğalgaz fiyatlarında Avrupa’da en ucuz ülke Türkiye" dedi. Atçı'nın paylaşımındaki haritada, Türkiye 0,1179 (2,74 TL) ile son sırada görülüyor. 1 Ocak 2022'de doğalgaza, konutlara yüzde 25, saniyede ise 50 zam yapılmıştı.