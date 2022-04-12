Başkan Köse, 'zam haberleri asılsız'

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bazı yerel gazeteler ve sosyal medya mecralarında Özel Halk Otobüsleri tarifesine zam yapıldığı haberi asılsız olduğunu ifade etti.

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  • 12.04.2022 15:43
  • Güncelleme: 12.04.2022 15:43
Başkan Köse, 'zam haberleri asılsız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bazı yerel gazeteler ve sosyal medya mecralarında Özel Halk Otobüsleri tarifesine zam yapıldığı haberi asılsız olduğunu ifade etti.

Başkan Köse; "Şehrimizde halen Öğrenci Biniş Ücreti: 3 TL, Tam Biniş Ücreti: 3,50 TL, Kartsız Biniş Ücreti: 4,50 TL şeklinde uygulanmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Köse yaptığı açıklamada, "2022 yılı Mart ve Nisan aylarında yaptığımız olağan meclis toplantılarımızda Bozok Özel Halk Otobüsü Kooperatifi’nin zam taleplerini aldık. Mart ve Nisan aylarında gelen zam taleplerini görüşen Belediye Meclisimiz hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamaması adına talep edilen zammın uygulanmaması kararını aldı. Alınan kararla birlikte hemşehrilerimiz şehrimizde hizmet veren özel halk otobüslerini aynı fiyat üzerinden kullanmaya devam ediyorlar. Diğer yandan ise dolmuşçu esnafımızı da ekonomik açıdan düşünerek Mart ve Nisan ayları için mazot desteğinde bulunduk. Hem halkımızı hem de esnafımızı enflasyona ezdirmedik. Yapacağımız hizmetlerde, alacağımız kararlarda halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz, Hemşehrilerimizle istişarelerimizi her gün yapıyor beklenti ve isteklerini biliyoruz. Hemşehrilerimizle yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgilerle de şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Belediye Meclisimizin her ay düzenli olarak gerçekleştirilen olağan toplantılarında hemşehrilerimizin fikirlerini dikkate alarak şehrimiz için kararlar alıyor ve uygulamaya koyuyoruz. diye konuştu.

İHA

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