Başkan İlmek: “Garipçe, TOKİ ile daha da gelişecek”

İlmek, burada hayata geçirilecek toplu konutlarla mahallenin daha da gelişeceğini ifade etti.

İncesu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Başkan Mahallenizde’ etkinliği devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve beraberindeki daire müdürleri, Tahirini ve Subaşı mahallelerinin ardından Garipçe Mahallesi’ni ziyaret etti. Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlerinin hazır bulunduğu ziyarette mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan İlmek, “Üçüncü durağımız Garipçe mahallemiz oldu. Birim müdürleri ile gittiğimiz mahallelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledikten sonra aynı gün müdürlerimizle yaptığım değerlendirme toplantısı ile istek önceliklerine göre sorunları gidermeye çalışıyoruz. Uygulamadan vatandaşlarımız çok memnun” dedi.

Garipçe’nin gelişmeye uygun bir mahalle olduğunu vurgulayan Başkan İlmek, yakın zamanda yapılacak toplu konutlarla da daha çok gelişeceğini ifade etti. İlmek, “Nevşehir yolu üzerinde bulunan ve gelişen bir mahallemiz. Kısa zaman içerisinde Garipçe TOKİ hayata geçecek. İnsanlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü çalışmayı vatandaşlarımızla istişare ederek hayata geçiriyoruz” dedi.