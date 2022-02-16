Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayicilere çağrı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ticareti, sanayisi ve üretimiyle bütün dünyada adından söz ettiren Kayseri'nin bir o kadar da gün yüzüne çıkmayan tarımsal üretimin olduğuna dikkat çekerek, daha fazla tarımsal üretime önem ve değer verilmesi gerektiğini söyledi.

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  • 16.02.2022 12:12
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:48
Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayicilere çağrı
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ticareti, sanayisi ve üretimiyle bütün dünyada adından söz ettiren Kayseri’nin bir o kadar da gün yüzüne çıkmayan tarımsal üretimin olduğuna dikkat çekerek, daha fazla tarımsal üretime önem ve değer verilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri’nin kalkınması ve daha fazla refahının artması için yoğun gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim en önemli hedeflerimizden biri, şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. İşin özü, insana hizmet etmek ve şehri güzelleştirmektir. Ülkeler, Dünya pazarındaki ekonomik büyüklükten kendilerine daha fazla pay almak için uğraşıyorlar ve gayret ediyorlar ama bunun içerisinde şehirlerde yarışıyor. Geçmişinden bugüne kadar Kayserimiz, birikiminde ticaret, sanayi ve üretiminin olduğu bir şehirdir. Ama aynı zamanda Kayseri, bütün dünyada farklı alanlarda enteresan ürünlerle kendinden söz ettiren bir şehirdir. Kaliteye öncelik veren Kayseri, farklı alanlarda da adından sıkça söz ettiriyor” diye konuştu.

‘Kendi kendine yetebilen şehirler ’in altyapılarının ne kadar güçlü ve yeterli olduğunu pandemi sürecinde sıkça konuşulduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yerel bir yönetici olarak şehrimin kalkınması ve refahının daha fazla artmasına öncelik veriyoruz. Bu anlamda endüstriyel üretim ve istihdam ne kadar değerliyse tarımsal üretimde bir o kadar değerli ve kıymetlidir. İşin bir tarafında; sanayi, teknoloji, ticaret konuşurken bir o kadar da tarımı da gündemimize alıp, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde veya olağanüstü koşullarda karşı karşıya geldiğimiz zaman şehirlerin bu süreci atlatabilmesi noktasında altyapılarının ne kadar güçlü ve yeterli olduğunun konuşulduğu süreçteyiz. ‘Kendi kendine yetebilen şehirler’ bu süreçleri nasıl atlattığına şahit oluyoruz. Kayseri, sanayisi ve ticareti olan ama bir o kadar da gün yüzüne çıkmayan tarımsal üretimi de olan bir şehirdir. Sanayicilerimizin de bu alana daha fazla dahil olmaları ve farkındalık oluşturarak, tarımsal üretime daha fazla önem ve değer vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez ve gacer buğdayı, organik domates fidesi ve Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya tam destek olduklarını sözlerine ekledi.

İHA

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