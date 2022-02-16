Melikgazi'de İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nin Cuma günü saat 13.30'da açılışının yapılacağını söyledi.

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  • 16.02.2022 12:00
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:11
Melikgazi'de İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açılıyor
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’nin Cuma günü saat 13.30’da açılışının yapılacağını söyledi.

Gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “’Dede Torun Bir Arada’ konseptiyle yapılan; eski çınarlarımız olan yaşlılarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, gençlerimizin ise nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkân sağlayacak olan, İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezimiz geçen hafta hizmet vermeye başlamıştı. İldem, TOKİ, Danışmentgazi, Belediye Binası, Köşk, Demokrasi, Selçuklu, Gülük Mahallesi olmak üzere 8 tane Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Akıl Küpü Kütüphanelerimiz kafeteryaları ile sosyal tesis gibi hizmet vermeye başladı. İldem akıl küpünde bir de eski çınarlarımız olan yaşlılarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar yaptık. 80 öğrenci kapasiteli, 1 etüt merkezi odası, 4 grup çalışma odası, 45 kişilik kapalı sosyal alan, 60 kişilik açık sosyal alan bulunuyor. İlçemize ve Kayserimize hayırlı olsun. 18 Şubat Cuma günü saat 13.30’da yapacağımız açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz” dedi.

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İHA

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