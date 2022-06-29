Başkan Çolakbayrakdar asfalt çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir, Turgutreis ve Barbaros Mahallesi'ne ulaşım sağlayan Oymak Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, 'Hedefimiz, bütün mahallelerimizin eksiklerini giderene kadar, dur durak bilmeden çalışacağız' dedi.

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  • 29.06.2022 13:14
  • Güncelleme: 29.06.2022 13:31
Başkan Çolakbayrakdar asfalt çalışmalarını inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir, Turgutreis ve Barbaros Mahallesi’ne ulaşım sağlayan Oymak Caddesi’ndeki yol çalışmalarını inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Hedefimiz, bütün mahallelerimizin eksiklerini giderene kadar, dur durak bilmeden çalışacağız” dedi.

Vatandaşlara daha konforlu ortamlar sunmak için gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 22 metre genişliğinde bin kilometre uzunluğundaki yolu alt yapısıyla birlikte yeniliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Kocasinan’ımızın her bir mahallesindeki alt yapı, asfalt yenileme veya yeni yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek kırsal gerekse merkez mahalleri olmak üzere Kocasinan’ımızın her bir köşesini güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz, yoğun bir şekilde kesintisiz hizmet üretiyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde yaşamaları için gereken çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bütün mahallelerimizin eksiklerini giderene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan’da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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