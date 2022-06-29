Kocasinan Belediyesi'ne ait 3 adet taşınmaz ihale ile satıldı

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm alanı olan Ahievran Mahallesi'nde 2 konut arsası ile 1 ticaret ve konut arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 189 Milyon Türk Lirası gelir elde etti. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirtti.

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  • 29.06.2022 13:09
  • Güncelleme: 29.06.2022 13:31
Kocasinan Belediyesi'ne ait 3 adet taşınmaz ihale ile satıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm alanı olan Ahievran Mahallesi’nde 2 konut arsası ile 1 ticaret ve konut arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 189 Milyon Türk Lirası gelir elde etti. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıktığını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. Hayırlı olsun dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu. Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde Ahievran Mahallesi’nde 2 konut arsası ile 1 ticaret ve konut arsasını, yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle satışa sunuldu.

Ahievran Mahallesi’nin kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacağını ve daha da güzelleşeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Burada devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yeni yapılacak konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edip, Ahievran’ı yeni yüzüyle Kayseri’mize ve Kocasinan’ımıza kazandıracağız. Çalışmalar tamamlandığında herkesin daha mutlu ve daha huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 189 Milyon Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne ait Ahievran’daki 1 adet konut arsası satışı ise iki hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.

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İHA

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