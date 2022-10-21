Başkan Çolakbayrakdar: 'Tüm mahallelere hizmet ulaştırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, insanların yaşamaktan keyif aldığı ve mutlu olduğu bir şehir inşa etme çabası içerisinde olduklarını söyledi.

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  • 21.10.2022 12:48
  • Güncelleme: 21.10.2022 13:14
Başkan Çolakbayrakdar: 'Tüm mahallelere hizmet ulaştırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, insanların yaşamaktan keyif aldığı ve mutlu olduğu bir şehir inşa etme çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi. Muhtarlarla yapılan toplantıların belediye çalışmalarını olumlu şekilde yönlendirdiğini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan’da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek; “Kırsal ve merkez mahalle muhtarlarımızla bir aradayız. Bugünkü muhtarlarımızın verdiği talepleri ele alarak, daha sonraki toplantıda istekleri sonuçlandıracağız. Her bir mahallemizde hizmetimiz var. Mahallelerimizin her biri özelinde farklı talepler ve istekler var. Bir yandan kentsel dönüşümle bazı mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderirken bir yandan ise kadim mahallerimizin yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Kırsal mahallerimizin de önceliklerini yerine getiriyoruz. Gönül ister ki bunların hepsi bir anda olsun ama bunların hepsinin bir anda olma gibi şansı yok. Biraz zamana ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılmış olan hükümet çalışmaları ve güçlü siyasetin devam etmesiyle bizlerde yerelde imkanlar ölçüsünde bu çalışmaları yerine getiriyoruz. Özellikle ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ sözünü dedirtene kadar çalışmalarımızı yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra insanların yaşamaktan keyif aldığı ve mutlu olduğu bir şehir inşa etme çabası içerisindeyiz ve çok mesafe kat ettik” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarları ise Kocasinan Belediyesi’nin mahallelere yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, samimi bir şekilde devam eden toplantıda muhtarların sorularını da yanıtladı ve onların taleplerini tek tek not almasıyla program sona erdi.

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İHA

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