Başkan Büyükkılıç, Sivas'ta Oran Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini içerisine alan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

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  • 21.10.2022 12:49
  • Güncelleme: 21.10.2022 13:14
Başkan Büyükkılıç, Sivas'ta Oran Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini içerisine alan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Ekim ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Sivas’ın ev sahipliğinde Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da yer aldığı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı’nın gündemindeki konular ele alınarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projelerle ilgili konular masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Komşu ilimiz Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Alınan kararların şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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