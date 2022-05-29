Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehrin altyapısını güçlendiriyoruz'

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 32 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin son olarak Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla Kocasinan'ın farklı noktalarında yol yenileme çalışmaları gerçekleştirerek, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini, yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.

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  • 29.05.2022 12:10
  • Güncelleme: 29.05.2022 12:31
Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehrin altyapısını güçlendiriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 32 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin son olarak Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi’ndeki çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla Kocasinan’ın farklı noktalarında yol yenileme çalışmaları gerçekleştirerek, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini, yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Kocasinan’da ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında yenileme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Yol medeniyettir’ anlayışı ile bütün mahallelerde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bilindiği üzere; sadece yenileme çerçevesinde asfalt çalışması yapmıyoruz. Yolun bütün alt yapısıyla birlikte çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Bütün amacımız, Kocasinan’ın bütün mahallelerinde gerekli olan ihtiyaçları anında hızlı bir şekilde çözebilmektir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir” diyerek noktaladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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