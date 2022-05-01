Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 01.05.2022 12:15
  • Güncelleme: 01.05.2022 13:24
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Ramazan Bayramının küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ve ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri’mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.”

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İHA

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