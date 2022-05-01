Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat iftarında partililerle bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Kayseri İl Başkanlığı Teşkilat İftarına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Teşkilatlarına hitabının dinlediği iftarın ardından, Büyükkılıç, AK Parti Teşkilatının tüm kademeleriyle bayramlaştı.

AK Parti Kasyeri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkan ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç insanlığın hizmetkârı olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, “Elhamdülillah ne güzel bir tablo, ne büyük bir aile. Sizlere teşekkür ederek, Mevla’mıza şükrederek bu güzel tabloyu korumasını, daha da geliştirmesini, birbirimize sahip çıkma duygusunu pekiştirmesini Mevla’mdan niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak, bir sevdası olmak, insanlığın hizmetkârı olmak ne kadar güzel duygu. Cenab-ı Allah’a şükrederek bizlere bu hizmet fırsatını verdiğiniz için sizlere dua ediyoruz. Kayserimizin güzel insanlarına teşekkür ediyoruz. Basınımıza, bizlerin Kayserimizle ilgili, insanlığa hizmet sevdasıyla ilgili mesajlarımızı ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ramazan Bayramı’nın gölgesinin düştüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kadir Gecemiz geride kaldı ama elhamdülillah Ramazan Bayramı’mızın gölgesi düştü. Bayramı gerçek anlamda bayram olarak yaşamayı, Müslüman Türk Milletinin, İslam Âleminin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyor, tüm insanlığın bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Programda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Teşkilatlarına hitabı dinlendi. Erdoğan tüm AK Parti teşkilatlarına hitap ederek, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, iftarın ardından programa katılan vatandaşlarla sohbet ederek, gençlerle yakından ilgilendi. Büyükkılıç Ramazan Ayı’nın son teravih namazını da Ayşe ve Ahmet İnci Camisi’nde kıldı.