Başkan Çolakbayrakdar: 'Emekçilerimiz ülke kalkınmasında büyük rol oynuyor'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 'Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir' diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, 'Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum' dedi.

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  • 29.04.2022 11:39
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:15
Başkan Çolakbayrakdar: 'Emekçilerimiz ülke kalkınmasında büyük rol oynuyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, “Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, bizler varlıkların en şereflisi olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada gece ve gündüz, hafta sonu, bayram ve tatil demeden yaklaşık bin 500 çalışanımızla gayret ediyoruz. Çalıştırdıklarınızın haklarını ‘Alın terleri kurumadan verin’ diyen peygamberin ümmeti olarak bu anlayışı hayatımıza rehber edindik. Özellikle işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi her zaman işçi dostu belediye olmuştur. Biz biliyoruz ki; her çalışanımızın yaptığı iş çok önemlidir ve bu çalışmalar hemşerilerimize hizmet olarak yansımaktadır. Huzur ikliminin hakim olduğu Kayseri’mizde bu zamana kadar çalışanlarımızın yüzlerinin hep gülmesini sağladık. Bundan sonra da onların haklarını korumaya devam ederek, refah seviyelerini yükseltip, daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek noktaladı.

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İHA

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