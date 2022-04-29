Kayseri'de bayram yoğunluğu

Kayseri’de Ramazan ayının bitmesine günler kalmasıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar şekercilerde, mağazalarda ve kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu.

Bayrama günler kala kentin işlek cadde ve sokaklarında alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram için alışverişe çıkan vatandaşlar şeker, çikolata, lokum ve kolonyaya büyük ilgi gösterdi. Bu bayramın pandeminin etkisi altında kalmadığını ve vatandaşların pandemisiz bayramı özlediklerini dile getiren şekerci Hamdi Çarşıbaşı, “Artık Ramazan ayının son günleri bayram yaklaştı. Bizim Kayseri’de adetlerimizde misafirlerimizi iyi ağırlamamız gerekiyor. Onlar bizim başımızın tacı, onları ağırlarken de şeker, kahve ve kolonyayla ile ağırlamamızı taçlandırıyoruz. Ramazan ayının son günleri daha önce pandemi yaşandık ve bayramlar olmadı. Vatandaşlar bayramı kucaklamak istiyorlar. Büyüklerinin ellerinden öpmek istiyorlar, ziyarette bulunmak istiyorlar. Bunun içinde ziyaretlerin olacağını düşünüyoruz. Bayramında daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bizim istediğimiz insanlar birbirlerine gitsinler sevgi ve saygılarını birbirlerine sunsunlar. Büyüklerini özellikle ziyaret etsinler. Çünkü onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri gerekiyor” dedi.

Şeker fiyatları hakkında bilgiler veren Çarşıbaşı, “Şekerde geçen seneye göre ufak da olsa bir fiyat farkı oldu. Maliyetlerin ve giderlerin artmasından dolayı fiyat farkı oluştu. Bu dünya pazarında da bu şekilde, şeker fiyatlarımız 25 TL’den başlıyor 300 TL’ye kadar şeker ve çikolata grubumuz var. 20 TL’den 150’ye kadar da lokum fiyatlarımız var. Lokum ve çikolatada tazelik önemli, çünkü gelen misafire tutuyorsunuz ya da çocuklarımız, kendimiz yiyoruz. Hiçbir zaman bu ucuzmuş bu iyiymiş diye bir şey yok. Merdiven altındaki firmalardan alışveriş yapmasınlar. Mamulün ambalajının deforme olmadığına dikkat etsinler. İmal ve son kullanma tariklerine dikkat etsinler. Güneş altında muhafaza edilen ve dışarıda satılan şeker ve çikolatalara itibar etmesinler. Kayseri’nin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlar herkese sağlıklı ve sıhhatli iyi bayramlar dileriz” ifadelerini kullandı.

Bayram canlılığını başladığını söyleyen esnaf Ahmet Duran Ertunç da, “Bayramın gölgesi çok şükür çöktü. Bayramın canlılığı da var. Biz özellikle cevaz, nişasta ve kuruyemişlerimizi satıyoruz. Satışlarımızda iyi çok şükür memnunuz. Eski bayramlar yok. İnsanlardaki o eski ziyaretler bitti. Eskiden 4 tepsi baklava yapılırdı şimdi 1 tepsi ancak yapılıyor. Ancak şu anda da yine adetler üzerine yapılıyor. Baklavaya olacak iyi cevizin kilosu 130 TL, nişastanın kilosu da 22 TL’den satılıyor. Esasa önemli olan bunların taze olmasıdır. Birde işçilik çok önemli, bunların dışında biz satışlardan memnunuz” diye konuştu.