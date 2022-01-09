Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.

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  • 09.01.2022 16:52
  • Güncelleme: 09.01.2022 17:59
Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi:

“Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim.”

İHA

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