Başkan Çetindağ: 'Gübre kullanılmazsa verim yüzde 70 düşecek'

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Gübre kullanılmazsa verim yüzde 70 düşecek” dedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek tarımda yaşanan sorunları masaya yatırdı. Ziraat Meclis Başkanı Cemil Gözen’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Çetindağ, “Biliyorsunuz 2021 yılında kuraklık vardı ama şu anda mükemmel bir yağış var. Barajlarımız, göletlerimizin tamamı doldu fakat bir eksiğimiz var. Çiftçimiz gübreyi araziye ekmediği zaman ileride düşecek verimin, kalitenin ülkemize çok büyük zararı olacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde gübrede yüzde 30 indirim yaptığını anımsatan Çetindağ, “Bizim şu anda Türkiye’de en büyük eksiklerimizden bir tanesi tarım. Her şeyin bırakılıp şu anda çiftçimizin bahar ayında ekeceği gübre ve mazota destek verilmesi lazım. Bu indiriminin sürekli aynı miktarda devam etmesi lazım” diye konuştu.

“Çiftçi gübre kullanamazsa verim düşecek”

Ukrayna Rusya arasında başlayan savaşın ardından buğdayda büyük sıkıntılar çıkmaya başladığının altını çizen Çetindağ, “Biz çiftçiler olarak ekilmedik yer bırakmadık. Gübre atamadığımız sürece büyük sıkıntılar yaşanacak. Çiftçimizin gübre kullanamaması halinde verimin yüzde 60, yüzde 70 civarında düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu andaki yaşanan yağışların bol olmasını; barajlarımızın, göletlerimizin dolmasını avantaja dönüştürelim. Gelin; tüm ülkedeki yatırımları bu sene bırakalım tarıma destek verelim. Bizim için tarım önemli” açıklamasında bulundu.